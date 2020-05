Römer betrieben Basis im Marchfeld

Germanen bereiten entlang der Bernsteinstraße eine Invasion des an ersten Zerfallserscheinungen leidenden Römischen Reiches vor. Als Reaktion darauf zieht Rom starke Truppenverbände in Carnuntum zusammen und errichtet nördlich der Donau bei Engelhartstetten ein rund 47 Hektar großes Militärlager, was einer Fläche von etwa 70 Fußballfeldern entspricht. Es bietet 11.000 Soldaten Platz, die nach dem Motto "Angriff ist die beste Verteidigung" den Germanen ordentlich zusetzen.