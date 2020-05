Rodelhügel macht Werbung

Zwettl – Rodeln kann viel Spaß machen, wissen die Kinder. Vielleicht noch viel mehr, wenn ein Hügel mitten in der Stadt zum Testrodeln präpariert ist. Seit Samstag ist auf dem Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl ein Schneehaufen aufgebaut, der bis einschließlich 17. Februar mit Rutschtellern befahren werden darf.



Der Hintergrund der Aktion: Die Marktgemeinde Gutenbrunn, Bezirk Zwettl, feiert ihr 40-jähriges Bestandsjubiläum als Wintersportort und macht in der Bezirksstadt Werbung für ihr breites Sportangebot.



Zwei Lastwagen haben den Schnee herangekarrt. Der Hügel reicht aus, um ein paar kurze Rodelpartien zu machen. "Wer mehr Schnee genießen will, muss in den Wintersportort Gutenbrunn kommen", informiert eine Hinweistafel, die neben dem Hügel aufgestellt ist. Die Rutschteller stellt das Wirtschafts- und Stadtmarketing Zwettl kostenlos zur Verfügung.