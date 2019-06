Ritterschlag für Weinviertler Weingut

Das Gefühl, als Sieger auf der Bühne zu stehen, kennt die Familie Weinwurm aus Dobermannsdorf im Bezirk Gänserndorf bereits. Schon 2011 siegte das Weingut mit seinem Zweigelt Reserve 2009 beim Salon Österreich Weinwettbewerb. Für die 32. Auflage des Salon Wettbewerbs wurden 8.000 Weine eingereicht. Der „Salon Österreich Wein“ gilt als härtester Weinwettbewerb des Landes und zugleich als Staatsmeisterschaft des heimischen Weines.

Königsdisziplin

In diesem Jahr trat das Weingut Weinwurm in der Königsdisziplin der Grünen Veltliner mit ihrem „FUNdament 2018“ an und siegte. „Für uns ist das natürlich eine super Auszeichnung, dass wir jetzt auch einen Weißwein unter den Siegern haben“, erzählt Mit-Eigentümerin Lisa Weinwurm. Der Sieg beim Paradewein des Weinviertels stellt außerdem eine Besonderheit da. Denn als erstes Weingut konnte die Familie Weinwurm einen Bundessieger sowohl in Rot als auch in Weiß feiern, wie Lisa Weinwurm erzählt: „Das bestätigt, dass wir bei beiden Sorten gute Arbeit leisten.“

Neue Techniken

Gute Arbeit, die in den vergangenen Jahren besonders schwierig war. Denn Wetterkapriolen machen auch dem Weingut Weinwurm zu schaffen. „Aber man lernt natürlich, mit der Zeit zu gehen und sich andere Techniken anzueignen, damit man gegen das Wetter besteht.“