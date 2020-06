Risse im Fahrbahnbelag: Tunnelsperre auf der S1

Im Zuge der Routineuntersuchungen der Schnellstraße S1 West wurden in den letzten Jahren an vereinzelten Stellen Risse im betonierten Fahrbahnbelag des Kreuzenstein Tunnels festgestellt. Sie wurden behoben und danach weiter beobachtet. Die jüngsten Untersuchungen führten nun dazu, dass weitgehende nachhaltige Sanierungsarbeiten im Tunnel notwendig werden. Aus Sicherheitsgründen muss der Kreuzenstein-Tunnel in beide Fahrtrichtungen vom 13. Mai bis 29. Juni 2013 für diese Sanierungsarbeiten gesperrt werden.

„Die Sperre ermöglicht auch ein rascheres Durchführen der Wartungsarbeiten. Wir werden mit Hochdruck arbeiten, um die Sperre früher als geplant wieder aufheben zu können“, verspricht Harald Anthes, technischer Geschäftsführer der Bonaventura. Die Verkehrsführungsänderungen werden ausreichend beschildert sein.