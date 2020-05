Riesige Fundgruben für alle Schnäppchen-Jäger

Schnäppchenjäger aufgepasst: Das Waldviertel wird an den nächsten beiden Wochenenden wieder zur riesigen Fundgrube, in der mehrere Millionen Sammlerstücke, Kuriositäten und Alltagsgegenstände zum Verkauf angeboten werden.

Bereits zum dritten Mal wird die Stadt Zwettl vom 1. bis 3. Oktober zum Schauplatz des Pfadfinderflohmarkts, der in Kooperation mit der Wirtschaft veranstaltet wird. Ortsansässige Kaufleute und rund 50 private Anbieter werden am Samstag die Zwettler City in ein Eldorado für Schnäppchenjäger verwandeln. Auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern versuchen die Pfadfinder von Samstag bis Montag in den Zwettler Viehversteigerungshallen mehr als drei Millionen Einzelstücke an das kauflustige Publikum zu bringen. Der Beginn ist jeweils um acht Uhr, am Sonntag erst um 9 Uhr. Weitere Infos unter 0680/2136277 oder: www.pfadfinder.zwettl.at.

Seit mittlerweile 40 Jahren veranstaltet auch der Lions-Club in Krems einen Flohmarkt, der sich zu einer Institution entwickelt hat und Kunden aller Bevölkerungsschichten anzieht. Am Freitag, dem 7. Oktober, von 15 bis 20 Uhr, und am Samstag von 9 bis 16 Uhr kann man in den Österreichhallen nach Herzenslust stöbern. Bereits am Wochenende (Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 12 Uhr) sowie am Montag, dem 3. Oktober, von 9 bis 18 Uhr kann man Gebrauchtes abgeben. Weitere Infos: www.lions-krems.at.