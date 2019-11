Richard Löwenherz’ Lösegeld wurde gut investiert

Wenn man von Wien aus, an an der Römerstadt Carnuntum vorbei, nach Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) fährt, hat man das Gefühl eine kleine Zeitreise zu machen. Denn die lange Geschichte ist in der östlichsten Stadt Österreichs auch heute noch deutlich sichtbar. Nicht nur die mittelalterliche Stadtmauer mit ihren Toren und Türmen sind Zeugen aus lang vergangener Zeit. Auch das Herzstück von Hainburg, die Ruine am Schlossberg, überragt wie früher die Stadt und prägt die Szenerie, so wie sie dies bereits im elften Jahrhundert getan hat.