Rekordwinter bei den Bergbahnen

Mehr als 500.000 Besucher verzeichneten die Skigebiete der NÖ Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft (NÖ-BBG) in der Wintersaison 2017/2018. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von rund sieben Prozent. Die ecoplus-Gesellschaft hält Beteiligungen an den Skigebieten in Annaberg, am Hochkar, Mönichkirchen-Mariensee, Lackenhof am Ötscher und St. Corona am Wechsel. Deutliche Besucher-Zuwächse gab es in all diesen Skigebieten.

Vor 69 Jahren eröffnete die Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee. Dieses Jahr war die beste Wintersaison in ihrer Geschichte. Rund 1,1 Millionen Fahrten wurden in den Liftanlagen gemacht. Die Besucherzahlen (110.000 Besuche) konnten um rund elf Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

Die Annaberger Lifte konnten einen Zuwachs von rund neun Prozent bei den Besuchen verbuchen, insgesamt gab es mehr als 98000 Ersteintritte.

Das Familienskiland St. Corona am Wechsel wird durch die Familienarena Bucklige Welt-Wechselland GmbH geführt, bisher wurden 25000 Gäste verzeichnet, das sind um rund zehn Prozent mehr als im Winter 2017. Der Skibetrieb läuft hier voraussichtlich noch bis 2. April, täglich von neun bis 16 Uhr.

Die Hochkar Bergbahnen, die mit 60 Prozent im Eigentum der Schröcksnadel-Gruppe stehen (ebenso die Ötscherlifte), verzeichnen eine Steigerung von mehr als zehn Prozent und zählten bis Redaktionsschluss 198.000 Besucher. Bis Ostermontag, 2. April, sind die Lifte hier noch in Betrieb.

Die Ötscherlifte in Lackenhof am Ötscher erzielten mit knapp 109.000 Besuchen ein Plus von rund neun Prozent gegenüber dem Vorwinter.