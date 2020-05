Reichensteuer: SPNÖ will Volksbegehren

Bewegung in Sachen Vermögenssteuern gibt es offenbar in der SPÖ. Die niederösterreichische Landespartei plant ein Volksbegehren zum Thema. Geschäftsführer Steindl bestätigt gegenüber dem KURIER einen entsprechenden profil -Bericht: "Es kann nicht sein, dass die Leute immer weniger haben - und ein kleiner Teil immer reicher wird."



Einziger bis dato fixer inhaltlicher Punkt ist ein Verbot von Spekulation mit öffentlichen Geldern. Vermögens- und Erbschaftssteuer werden diskutiert. Einen Termin gibt es noch nicht, beim SPÖ-Präsidium nächste Woche soll es Gespräche geben. Für die SPÖ Burgenland ist es noch zu früh für ein solches Volksbegehren, die SPÖ Salzburg will sich noch nicht festlegen.