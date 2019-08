Rehplage folgt auf Käferinvasion

„Man muss deshalb von Anfang an den Jagddruck in den betroffenen Gebieten erhöhen“, sagt Hackländer und erläutert: Es gehe dabei nicht um hohe Abschusszahlen, sondern die Präsenz der Jäger. Damit das Wild die nachwachsenden Flächen meidet. Wenn man wartet, bis sich Buschwerk gebildet hat, wird die Bejagung fast unmöglich. „Die Jäger sehen das Wild nicht mehr, wenn ein Bestand eine bestimmte Höhe erreicht hat.“ Dann wird man mit großem Arbeitsaufwand eigens Schuss-Schneisen in den jungen Wald schlagen, um überhaupt noch erfolgreich jagen zu können.