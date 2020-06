Region Bruck setzt weiter auf Strom aus sauberer Windkraft

Spatenstich – Einen weiteren Schritt in Richtung grüne Energiegewinnung geht der Bezirk Bruck an der Leitha. Gestern erfolgte der Spatenstich zu den beiden Windparks Hollern II und Petronell-Carnuntum II. Damit haben die Bauarbeiten für die Realisierung von insgesamt zwölf Windkraftanlagen auf den beiden Gemeindegebieten offiziell begonnen. „Die Anlagen der neuen 3-Megawatt-Generation zählen zu den technologisch hochwertigsten und effizientesten Windkraftwerken, die derzeit am Markt verfügbar sind“, schwärmen Vertreter vom Verbund über die neuen Windriesen.

Im nächsten Jahr soll zudem ein weiterer Windpark bei Göttlesbrunn entstehen. Damit wird der Verbund seine Kapazität im Bezirk Bruck auf über 100 Megawatt mehr als verdoppeln.

„Wir sind stolz darauf mit den neuen Windparks einen Beitrag zu einer umweltfreundlichen und -armen Energiezukunft zu leisten“, schildert Bürgermeistern Ingrid Scheumbauer aus Petronell-Carnuntum. Ebenso wie Amtskollege Herbert Speckl aus Rohrau sieht sie neben der Ökologie auch die wirtschaftliche Seite – die Gemeinden profitieren finanziell von den Windparks.