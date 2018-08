Raubvogel auf der Rennstrecke

1325 PS bei 1300 Kilogramm Leergewicht – allein diese Spezifikation klingt schon nach einem echten PS-Monster. Der „Milan Red“ ist ein Hypercar und wird in Leobersdorf, Bezirk Baden, von Milan Automotive konzipiert. Der 36-jährige Geschäftsführer Markus Fux hat seinen Traum von einem Luxusboliden „Made in Austria“ zur Wirklichkeit gemacht.

„Wir haben so viel Wissen und Fertigkeiten in Sachen Automobilbau in Österreich, aber bisher wurde dieses Know-how noch nicht für ein Hypercar verwendet. Ich wollte dem ein Ende setzen“, erklärt der Autoenthusiast. Und die technischen Daten sprechen für sich: von null auf 100 beschleunigt der „Milan Red“ in 2,47 Sekunden, die Spitzengeschwindigkeit liegt weit über 400 km/h und das alles wird von einem 6,2 Liter V8 Quad Turbo Motor vollbracht.