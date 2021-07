Raub, Einbruch, Diebstahl: Jugendbande geschnappt

In Eisenstadt dürften die fünf Beschuldigten kurz darauf Lebensmittel aus einem Supermarkt gestohlen haben. Zudem entwendeten sie angeblich erneut Kennzeichen von einem geparkten Fahrzeug, die sie auf ihrem Wagen montiert haben sollen. Nach einem weiteren mutmaßlichen Tankbetrug in Graz hielt eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Wolfsberg in Kärnten im Zuge einer Fahndung die Verdächtigen gegen 19.45 Uhr an.