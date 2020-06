Rathaus-Mitarbeiter helfen alleinerziehender Mutter

Um bedürftigen Bewohnern in Waidhofen an der Thaya finanziell unter die Arme greifen zu können, engagieren sich zahlreiche Rathaus-Mitarbeiter über die Aktion " Waidhofen Sozial aktiv" freiwillig für karitative Projekte. Dabei werden Ausstellungen und Benefiz-Veranstaltungen organisiert oder auch Spenden beispielsweise beim Maibaum-Aufstellen gesammelt. Zwei Schecks in der Höhe von 2000 Euro und 1000 Euro konnten nun an Andrea Klinger und ihre Kinder Hanna und Theresa überreicht werden.

Klinger, die an Multipler Sklerose leidet und bereits auf den Rollstuhl angewiesen ist, will sich ein teures Spezialgerät kaufen, um ihre Muskulatur zu trainieren. Die Bediensteten freuen sich, der alleinerziehenden Mutter zu helfen.