Mit 220 km/h auf der A1 in NÖ: Ungarischer Wagen beschlagnahmt

Mit 220 km/h ist ein 29-Jähriger am Dienstagabend mit einem Pkw über die Westautobahn (A1) bei Bergland im Bezirk Melk gerast. Dem ungarischen Lenker wurde nach Polizeiangaben vom Mittwoch bei einer Anhaltung der Führerschein vorläufig abgenommen, auch der Wagen wurde beschlagnahmt.

Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft wird folgen.