Niederösterreich

Mit 220 km/h auf der A1 in NÖ: Ungarischer Wagen beschlagnahmt

29-jähriger Ungar wurde bei Bergland im Bezirk Melk gestoppt. Polizei nahm ihm Führerschein und Auto ab.
18.02.2026, 09:43

Ein rotes Blinklicht und der Schriftzug „Polizei“ auf einem blauen Autodach.

Mit 220 km/h ist ein 29-Jähriger am Dienstagabend mit einem Pkw über die Westautobahn (A1) bei Bergland im Bezirk Melk gerast. Dem ungarischen Lenker wurde nach Polizeiangaben vom Mittwoch bei einer Anhaltung der Führerschein vorläufig abgenommen, auch der Wagen wurde beschlagnahmt

Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft wird folgen.

Melk
Agenturen, SJ  | 

