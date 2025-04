Raser: Um 111 km/h zu schnell durch den Bezirk Scheibbs

Um 111 km/h zu schnell ist ein Pkw-Lenker auf der B25 in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) unterwegs gewesen. Der Wagen mit Grazer Kennzeichen wurde am Samstag im Freilandgebiet mit 211 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h gemessen, berichtete die Polizei am Montag per Aussendung.

Der Raser wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Generell war Niederösterreich am Wochenende Schauplatz mehrerer Geschwindigkeitseinlagen.