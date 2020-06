Randalierer verletzte zwei Polizisten

Winklarn – Wilde Szenen spielten sich am Wochenende in Winklarn im Bezirk Amstetten ab. Ein 28-Jähriger, der für eine Veranstaltung die Tonanlage aufbauen wollte, dürfte dabei so ins Schwitzen gekommen sein, dass er ordentlich Flüssigkeit zu sich nahm. Allerdings trank er kein Wasser sondern Alkohol. Irgendwann verlor der Mann die Beherrschung und fing zu randalieren an.

Kurze Zeit später waren auch schon Polizisten vor Ort, die den Randalierer an die frische Luft brachten. Doch das half alles nichts, es kam zu einem Handgemenge. Dabei wurden zwei Ermittler leicht verletzt, der 28-Jährige konnte schließlich aber gebändigt werden. Der Alkoholisierte wurde angezeigt.