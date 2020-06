Raketen auf Kreuz, Böller in Telefonzelle und Postkastl

Prozess – „Beim nächsten Mal schaut das Urteil nicht so freundlich aus“, schärft Jugendrichter Markus Grünberger einem 16-jährigen Kracherwerfer ein, den er zu drei Monaten bedingter Haft (rechtskräftig) verurteilt hat. Sein Freund hatte bereits fünf Monate bedingte Haft am Landesgericht St. Pölten ausgefasst. Der Lehrling und der Schüler hatten es zur Jahreswende 2011/2012 in Ollern (Bezirk Tulln) mehr als erlaubt tuschen lassen und auch Vandalenakte gesetzt.

Begonnen hatte es mit einem Feuerwerkstest zwei Tage vor Silvester. Da schossen die Burschen mit Raketen eine Christusstatue vom Kreuz. Eine Tat, die via Schadenswiedergutmachung an den Verschönerungsverein außergerichtlich gesühnt wurde.