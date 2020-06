Raffinierte Diebin mit 8000 € in der Unterwäsche verhaftet

Kriminalität – Der guten Zusammenarbeit lokaler Polizeieinheiten ist die Festnahme einer Einschleich-Diebin aus Rumänien zu verdanken. Montagmittag sah ein Anrainer in Fels am Wagram, wie eine unbekannte Frau das Haus seiner 75-jährigen Nachbarin verließ und alarmierte die Polizei.

Wie sich rasch herausstellte, dürfte es sich um eine Einschleich-Diebin handeln, bei der Pensionistin fehlte Schmuck und ihr gesamtes Bargeld, rund 8000 Euro. Unabhängig davon kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grafenwörth am Bahnhof Fels vier Rumänen, fanden aber nichts Verdächtiges. Die Rumänen stiegen in den Zug nach Krems. Dann kam die Diebstahls-Meldung; die Polizisten verständigten ihre Kollegen in Hadersdorf am Kamp.

Am Bahnhof Etsdorf trafen Polizisten schließlich die vier Rumänen an; auf eine 30-jährige Frau passte die Beschreibung des Nachbarn. 8200 Euro wurden in ihrer Unterwäsche entdeckt, der Schmuck bleibt bis dato verschwunden. Die Frau sitzt in U-Haft.