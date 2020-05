Räuber zückte Messer: Fast nackt im Maisfeld geschnappt

Überfall - Dramatische Szenen spielten am frühen Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ab: Ein junger Mann, der sich zuerst scheinbar brav in der Warteschlange angestellt hatte, zückte bei der Kassa plötzlich ein Messer und attackierte die Kassiererin. Die Frau wurde am Hals geschnitten - zum Glück aber nur leicht verletzt. Der Täter griff in die Kassenlade, raffte Geld an sich und rannte davon. Doch er hatte die Rechnung ohne die Mödlinger Polizei gemacht.