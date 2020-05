Räuber fast nackt im Maisfeld geschnappt

Dramatische Szenen spielten am frühen Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ab: Ein junger Mann, der sich zuerst scheinbar brav in der Warteschlange angestellt hatte, zückte bei der Kassa plötzlich ein Messer und attackierte die Kassiererin. Die Frau wurde am Hals geschnitten - zum Glück aber nur leicht verletzt. Der Täter griff in die Kassenlade, raffte Geld an sich und rannte davon. Doch er hatte die Rechnung ohne die Mödlinger Polizei gemacht.



Denn die war sofort vor Ort, und eine Streife entdeckte den Räuber auch bald in einem Feld südlich des Marktes. Scheinbar in Panik rannte der Mann weiter und versteckte sich im Mais.



Von 70 Beamten wurde das Feld rasch umstellt. Ein Hubschrauber brachte wegen der dicht stehenden Pflanzen keine Ergebnisse, und so musste das Feld durchkämmt werden. Bald machte man einen überraschenden Fund: Kleidung und Schuhe, anscheinend vom Täter stammend.



Jetzt kamen Suchhunde zum Einsatz. Und sie trieben "den Täter direkt in die Arme der wartenden Polizisten", sagt ein Ermittler vom Bezirkskommando Mödling. Bekleidet war der Täter nur mehr mit einer weißen Hose. Waffe und Beute - eine relativ geringe Geldsumme - hatte er weggeworfen. Der junge Mann war anscheinend mit einem Moped zum Tatort angereist.