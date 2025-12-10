Niederösterreich

Radfahrer bei Zusammenstoß im Bezirk St. Pölten getötet

notarzt einsatz
Lkw-Fahrer dürfte 75-Jährigen übersehen haben. Der Radfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
10.12.25, 10:31
Bei der Kollision mit einem Lkw in Absdorf (Bezirk St. Pölten) ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer ums Leben gekommen.

Der Lenker des Schwerfahrzeugs dürfte den 75-Jährigen übersehen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Das Opfer starb an der Unfallstelle im Kreuzungsbereich zweier Landesstraßen.

Agenturen, SJ  | 

