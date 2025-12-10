Radfahrer bei Zusammenstoß im Bezirk St. Pölten getötet

Bei der Kollision mit einem Lkw in Absdorf (Bezirk St. Pölten) ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer ums Leben gekommen.

Der Lenker des Schwerfahrzeugs dürfte den 75-Jährigen übersehen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Das Opfer starb an der Unfallstelle im Kreuzungsbereich zweier Landesstraßen.