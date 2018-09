Radelnder Weihnachtsmann auf A4 gestoppt

Etwas früher als üblich war Sonntagnachmittag der Weihnachtsmann in Österreich unterwegs. Ein Russe in Kostüm und weißem Rauschebart radelte Sonntagnachmittag seelenruhig über die Ostautobahn in Richtung Wien, bis Traffic Manager der Asfinag seine gefährliche Fahrt stoppten.

Zahlreiche Autofahrer hatten Alarm geschlagen, als sie den kostümierten Radler am Pannenstreifen nahe Schwechat entdeckten. Polizisten sowie die Asfinag-Mitarbeiter Mario Hans und Alexander Majefsky konnten den Mann, einen jungen Russen, schließlich ausfindig machen und anhalten. "Wir haben uns dann auf Englisch mit ihm unterhalten und er hat gemeint, er erfülle sich einen Kindheitstraum", erzählt Hans. "Er will mit dem Fahrrad um die Welt und das eben in diesem Kostüm."