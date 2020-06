Rabiate Frauen beschäftigten Einsatzkräfte

Tobende Frauen beschäftigten in den vergangenen Tagen Polizei und Rettungskräfte. Weil sie mit der Arbeit am Hof nicht mehr fertig wurde, Medikamente schluckte und vom in der Politik tätigen Mann zu wenig Unterstützung erhielt, rastete eine Frau in einer voralpinen Ortschaft nächtens aus. Sie warf Blumentöpfe, Mistkübel, eine Holzbank und Kleidungsstücke auf die Straße vor dem Haus und zertrümmerte eine Schneeschaufel an der Hausmauer. Beim Versuch die Tobende zu beruhigen, erhielt eine Polizistin Schläge ins Gesicht. Die Polizeibeamten konnten die Frau schließlich doch beruhigen und sie mit Hilfe der Rettung ins Landesklinikum Mauer einliefern. Die rabiate Bäuerin wurde auf freien Fuß angezeigt.

Ebenfalls auf freiem Fuß angezeigt wurde eine 47-Jährige, die am Samstagabend in Viehdorf bei Amstetten Im mgemeinsamen Haus die Tür zur Wohnung ihres Ehemannes eingetreten haben soll. Im Zuge eines Eifersuchtsstreits soll die Frau dann mit den Worten "I bin di um" auch mit einem Messer auf den Mann eingestochen und ihn dabei leicht am Oberarm geritzt haben. Die Frau bestreitet die Tat.