Putzfrau schrubbte alle Spuren - der Täter ist weg

Arbeit geht vor, sagte sich offenbar eine Reinigungskraft und putzte eine Imbissstube in Groß Siegharts, Bezirk Waidhofen, gründlich durch, ehe sie der Besitzerin meldete, dass eingebrochen wurde. Die Täter stahlen 150 Euro und verschiedene Lebensmittel. Verwertbare Spuren fanden sich kaum mehr.

2850 Euro hat am 22. Juni ein unbekannter Dieb mit einer Bankomatkarte abgehoben. Die stahl er zuvor in einem Lebensmittelmarkt in Zwettl samt der Geldbörse einer Kundin. Die Polizei sucht mit Hilfe der Bilder aus einer Überwachungskamera nach dem Täter. Hinweise unter 059133-3470.

Eine Alarmanlage verscheuchte Einbrecher, die in der Nacht zum Freitag in Kurzschwarza, Bezirk Gmünd, in ein Gasthaus eindrangen.