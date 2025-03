Als Tatzeitraum gilt 14. Februar bis 10. März . Sowohl öffentliches als auch privates Eigentum wurde mit Schriftzügen wie "MOST", "SEMO CAP", "arion", "hocus", "KAISER", "SeyR", "Traze", "SIGMAR" und "Monster" in unterschiedlichen Farbkombinationen versehen.

Von massiven Sachbeschädigungen durch Graffiti in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) hat am Dienstag die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtet.

Purkersdorf: Hoher Sachschaden durch Graffiti

Betroffen waren Beschilderungen, Mauerwerke und Fassaden an Geschäftsgebäuden, Schulen, Brücken, Bushaltestellen, Schaufenstervitrinen, Verteilerkästen, Telefonzellen, Türen und Bänke sowie verschiedene Behältnisse der Stadtgemeinde Purkersdorf, etwa Fahrradcontainer und Laternen, so die Polizei. Die Tathandlungen wurden vorwiegend an Wochenenden in den Abend- und Nachtstunden verübt.