29-jähriger löste Explosion im Keller aus

Eine Explosion erschütterte am Sonntag um 18.30 Uhr Purkersdorf. Ein 29-Jähriger hantierte im Keller seines Wohnhauses im Bezirk Wien-Umgebung mit Feuerwerkskörpern. Dabei dürfte das Schwarzpulver, das in den Knallkörpern enthalten ist, Feuer gefangen haben und explodiert sein. Der 29-jährige Mann erlitt bei der Explosion schwere Verbrennungen im Gesicht, am Oberkörper und an den Armen. Er wurde mit dem ÖAMTC-Helikopter ins SMZ-Ost nach Wien geflogen. Laut ÖAMTC ist der Zustand des 29-Jährigen „lebensbedrohlich“ – er wurde im Spital in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Die Explosion im Keller löste auch einen Brand aus. Weil beim Eintreffen der Feuerwehr noch immer Explosionsgefahr bestand, musste die Feuerwehr bei dem Einsatz den gesamten Keller des Wohnhauses fluten.