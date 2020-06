Purer Genuss mitten im Weingarten

Ein genussvolles Event der Extraklasse steigt am 8. und 9. sowie am 15. und 16. September entlang der Wiener Wasserleitung zwischen Mödling und Bad Vöslau. Die Genussmeile vereint 18 Weinbaugemeinden sowie mehr als 60 Winzer und darf sich mit 16 Kilometern Länge stolz als „längste Schank der Welt“ bezeichnen. Beim Wandern durch die Weingärten kann man Weine und Schmankerl der Region bei 52 Standorten verkosten.

„Die Premiere im Vorjahr war mit 20.000 Besuchern ein großer Erfolg, an den wir anschließen wollen“, sagt Pfaffstättens Bürgermeister Christoph Kainz. Ziel der Initiative war, die vielen Wein-Orte und -Betriebe unter einen Marketing-Hut zu bringen. „Eine Zusammenarbeit war lange kaum möglich, jeder hat seine Produkte selbst vermarktet“, sagt Weinbauvereinsobmann Christian Kamper aus Gumpoldskirchen. Das hat sich geändert, betont der Geschäftsführer des Wienerwald Tourismus, Stefan Gabritsch: „Von der Werbelinie bis zur Homepage wurde viel erneuert, was Erfolg weit über die Region hinaus zeigt. So haben wir alleine aus Deutschland bereits mehr als hundert Hotelbuchungen.“ Bürgermeister Hans Stefan Hintner aus Mödling betont: „Vergangenes Jahr waren noch einige skeptisch, aber das Event hat voll eingeschlagen.“ Mehr Info unter: www.genussmeile-wienerwald.at