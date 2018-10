Puppentheatertage feiern ihren 40er

In diesem Jahr werden es 21 Gruppen mit 26 Stücken aus elf Ländern sein, die das Publikum in Mistelbach begeistern sollen. Mit drei Europa-Premieren, 12 Österreich-Premieren und einer Uraufführung wartet das heurige Programm auf. Neben dem Stück „Perpetuum mobile“ der französischen Gruppe Compagnie Fred Teppe geht es auch um die Frage: „Sein oder Nichtsein“ in der Inszenierung „Der Fall Hamlet – Ein Rachedrama mit Puppen“ gespielt von der Thieme-Schäfer-Produktion aus Deutschland.

Aus Österreich ist unter anderem Designerin Claudia Six mit einer Ausstellung vertreten. Aber auch die Puppenbühne Zappelfetzn wird das Gastgeberland vertreten. Intendantin Cordula Nossek, die in ihr siebentes Jahr als Leiterin des Festivals geht, ist voller Vorfreude: „Wir sind hoch motiviert und freuen uns auf den Start. Es gibt zwar immer ein paar Kleinigkeiten, die noch nicht so ganz funktionieren, aber bis zum 19. sollte alles auf Schiene sein.“