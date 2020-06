Puchberger Bahn: Land und ÖBB investieren in Sicherheit

Grünbach – In den nächsten 14 Tagen werden knapp eine Million Euro in die Sicherheit der Puchberger Bahn investiert. Seit Montag werden in Grünbach am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) an insgesamt sechs Bahnübergängen dringend erforderliche Umbaumaßnahmen durchgeführt.

Der Ort Grünbach wird durch die Bahnlinie regelrecht in zwei Hälften geteilt. Dementsprechend groß ist auch das Risiko an den unbeschrankten Bahnübergängen. Damit soll nun Schluss sein. Im Zuge der Sicherheitsoffensive werden zwei Bahnübergänge ( Grünbach Schule und Kohlenwerk) mit einer Schrankenanlage ausgestattet. Eine Eisenbahnkreuzung wird zu einem Fußgängerübergang rückgebaut und drei Bahnübergänge werden aufgelassen. „Die ÖBB und das Land NÖ folgen damit weiter dem Ruf nach mehr Sicherheit bei Bahnübergängen. Allein im Vorjahr wurden in Niederösterreich an 53 Eisenbahnkreuzungen Maßnahmen zur weiteren Verbesserung gesetzt“, erklärt ÖBB-Sprecher Christopher Seif.

Die Arbeiten dauern von 3. bis 14. September. Die Investitionen belaufen sich auf 930.000 Euro, wobei die ÖBB 75 Prozent übernehmen. Das Land und die Gemeinde Grünbach beteiligen sich mit jeweils 12,5 Prozent.