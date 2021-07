Puchberg: Kind in heißem Auto eingesperrt

In Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) ist am Montagnachmittag ein in einem Pkw eingeschlossenes dreieinhalbjähriges Mädchen von der Feuerwehr befreit worden. Vorangegangene Versuche der Eltern und von Nachbarn seien fehlgeschlagen, teilte das Bezirkskommando mit. Daraufhin seien die FF Puchberg und Ternitz-Sieding mit zehn Mann ausgerückt. Auch in Puchberg lagen die Temperaturen am Montag jenseits der 30 Grad-Marke.

Warum das Kind in dem Auto eingeschlossen war, stand vorerst nicht fest, sagte Bezirkskommandant Josef Huber. Die Einsatzkräfte hätten jedenfalls eine Seitenscheibe abgeklebt und dann mit einem Körner geöffnet.