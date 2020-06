Prügeleien mit zwei Promille und an der Supermarkt-Kasse

Baden – Heftig zur Sache ging es am Wochenende in Baden. Beim ersten Fall entwickelte sich in den frühen Morgenstunden vor einem Lokal in der Braitnerstraße ein heftiger Streit samt Rauferei. Ein 27-jähriger Sooßer zog dabei gegen zwei Unbekannte den Kürzeren und erlitt Abschürfungen an den Armen.

Offensichtlich aus Zorn über seine Niederlage ließ er seinen Frust danach an einem geparkten Auto aus. Der Wagen wurde durch Tritte an der Türe und am Kotflügel beschädigt, der Schaden beträgt rund tausend Euro. Die Stadtpolizei war rasch zur Stelle. Eine Einvernahme war aber nicht möglich, denn der Raufbold hatte mehr als zwei Promille intus.

Zu Handgreiflichkeiten kam es am Samstag auch an der Kassa eines Supermarktes in Baden. Zwei Frauen waren aneinander geraten und schließlich eskalierte die Situation. Und zwar so heftig, dass die 25-Jährige und die 35-Jährige wild aufeinander einschlugen. Beide wurden dabei verletzt und konnten nur mit Mühe voneinander getrennt werden.