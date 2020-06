Prügel für Discogast, Täter gesucht

Bezirk Melk – Äußerst rustikal ging es am vergangenen Wochenende in der Diskothek „ Excalibur“ im Bezirk Melk zu. Am Sonntag, gegen ein Uhr Früh, wurde ein 21-Jähriger Facharbeiter aus Wien von einem Unbekannten zu Boden gestoßen. Damit aber noch nicht genug. Markus W. musste danach auch noch eine ordentliche Tracht Prügel einstecken. Der Täter flüchtete, W. wurde bei der Attacke verletzt.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter  059133/3145 auch vertraulich entgegengenommen.