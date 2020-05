Projekt Umfahrung: Heiße Phase beginnt am Montag

Die Liste MIT rührt bereits die Werbetrommel für ein Umfahrungs-Ja. Das Problem in naher Zukunft, wird der steigende Lkw-Verkehr in der Region sein. Er wird über die B 43 durch den Ort donnern. Auch für Bürgermeister Pfeffer persönlich führt kein Weg an der Umfahrung vorbei. Sie sei die einzige Chance, den Durchzugsverkehr aus dem Ort zu bekommen.