Projekt gescheitert: Erntehelfer weiterhin dringend gesucht

Vor allem Asylberechtigte wollten AMS und die Kammer ansprechen. Doch auch hier war die fehlende Mobilität ein großes Problem, wie Schultes erklärt: „Schauen wir uns die Gegebenheiten einmal an. Die meisten Asylberechtigten wohnen in den Städten und nicht am Land. Wenn sie nicht mobil sind, können sie ihre Arbeitsstelle nicht erreichen.“ Dies gelte aber auch für österreichische Arbeitssuchende, betont Schultes.

Dabei gab es Anreize für die Arbeit, wie Johannes Theuringer, Landwirt aus Raasdorf im Bezirk Gänserndorf und selbst Teilnehmer an der Jobbörse, erklärt: „Ich habe Unterkünfte angeboten, doch die wollten sie nicht.“ Selbst sein Dienstfahrzeug hätte er für eine gewisse Zeit verborgt, damit die Arbeiter zu ihrer Dienststelle kommen. „Auch das wurde abgelehnt“, ärgert sich Theuringer.