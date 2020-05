Preis für die Retter der Froschkönige

Seit 22 Jahren ist eine Gruppe rund um Hannelore Nemec im Einsatz, um Erdkröten mit dem Kübel über die Straße zu bringen und so vor dem Gummi-Tod zu bewahren. Abertausende Amphibien - hauptsächlich Erdkröten - wurden durch den unermüdlichen Einsatz der Hornsburger gerettet und letztlich hat sich auch die Population gehalten.

Jetzt wurden die Freiwilligen vom Naturschutzbund NÖ mit dem Hans Czettel-Förderungspreis 2011 in St. Pölten geehrt. Naturschutzbund-Geschäftsführerin Margit Gross: "Sie tragen Tag für Tag, bei jedem Wetter, in der Früh und am Abend Amphibien über die Straße. Dies mit dem Beruf zu verbinden, stellt eine große Herausforderung dar." Hinzu komme, dass diese Tätigkeit in der Bevölkerung oft schwer nachvollziehbar ist und belächelt wird.