Potenzmittel ohne Bewilligung: Prozess gegen Gefängnis-Arzt

Wegen der Verschreibung von Potenzmitteln an Häftlinge ohne Bewilligung sowie Blutabnahmen an Justizmitarbeitern und Analysen auf Staatskosten ist ein 42-Jähriger am Dienstag in Krems vor Gericht gestanden. Der Schaden für die Republik betrug laut Anklage rund 6.000 Euro. Der Arzt, der in leitender Position einer Sonderkrankenanstalt einer Justizanstalt tätig war, bekannte sich schuldig.

Blutabnahmen

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt warf dem Mediziner in der Schöffenverhandlung vor, von Anfang 2011 bis Juli 2014 Blutabnahmen und -analysen zu strafvollzugsfremden Zwecken selbst durchgeführt bzw. gestattet zu haben. Die Blutproben von Mitarbeitern von Justizanstalt und Justizbetreuungsagentur wurden durch ein Institut für Labordiagnostik analysiert. Der Angeklagte soll die Bezahlung dieser Rechnungen aus dem Budget des Strafvollzuges veranlasst haben, obwohl die Abrechnung laut Staatsanwalt Roland Koch über die Sozialversicherungsträger laufen hätte müssen. "Die Vielzahl der Blutabnahmen ist sicher nicht aus notfallmedizinischen Gründen geboten gewesen", sagte der Ankläger.

Potenzmittel ohne chefärztliche Bewilligung

Der zweite Vorwurf lautete, dass der Niederösterreicher ab September 2013 die Verschreibung und Verabreichung von zwei als Potenzmittel eingesetzten Medikamenten - Cialis und Direktan - an zwei Insassen auf Vollzugskosten veranlasst bzw. genehmigt haben soll - ohne die dafür notwendige chefärztliche Bewilligung der damaligen Vollzugsdirektion (nun: Generaldirektion) einzuholen. "Diese Mittel sind für Häftlinge nur in absoluten Ausnahmefällen einsetzbar", betonte Koch. Die Medikamentenkosten habe der Staat getragen.

"Der Angeklagte hat rein faktisch diese Taten begangen, die ihm die Staatsanwaltschaft zur Last legt", sagte der Verteidiger, aber "der Gedanke war: Ich will Gutes tun." Es habe nach Angaben des Angeklagten damals eine Personalnot geherrscht - es sei besser gewesen, die Blutabnahme in der Justizanstalt durchzuführen anstatt Beschäftigte für den Gang zum Arzt freizustellen. Alle bis auf einen einzigen Mitarbeiter hätten nun die Kosten selbst bezahlt. Es habe eine anonyme Anzeige an die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen seinen Mandanten gegeben.