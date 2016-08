Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Donnerstag in einem Lokal in der Babenbergergasse in Mödling abgespielt. Ein etwa 50-jähriger Mann zuckte völlig aus, griff zu einem Messer und wollte mit den Worten "I will kill you" auf einen Polizisten losgehen. Der Beamte zog daraufhin seine Dienstwaffe und schoss auf den Randalierer. Der Angreifer ging zu Boden, er soll schwere Verletzungen im Bauchbereich erlitten haben. Er musste im Spital notoperiert werden und schwebt in Lebensgefahr.

Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen versuchten Mordes, gegen den Polizisten wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, heißt es.