Polizeisignal nicht bemerkt: 2,2 Promille

Krems/ Mautern – Kein Wunder, dass der 53-Jährige die Anhalteversuche der Polizei für eine Kontrolle in Krems Dienstag Früh nicht bemerkte: Der Lenker eines Kleinlastwagens hatte mehr als 2,2 Promille Alkohol im Blut. Die Polizeistreife verfolgte den Mann und konnte ihn erst nach Überquerung der Donaubrücke in Mautern stoppen. Bei der Fahrzeugkontrolle drang den Beamten leichter Alkoholgeruch in die Nase, obwohl der Mann nicht beeinträchtigt wirkte. Der Alkotest brachte ein verblüffendes Ergebnis: 2,26 Promille. Der Mann gab zu, im Zuge des Finales der Fußballeuropameisterschaft „lediglich etwas Wein und Schnaps“ konsumiert zu haben. Gegen Mitternacht habe er sich schlafen gelegt, weil er um fünf Uhr Früh wieder zur Arbeit fahren musste. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein auf der Stelle ab.