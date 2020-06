Polizeikontrolle verhalf zu Geldfund

Auf ungewöhnliche Weise wurde ein Kremser zum Kunden des Euro-Busses der Nationalbank, der am Montag in Krems Station machte: "Ein unfreundlicher Polizist hat mich kürzlich kontrolliert. Nach Jahren habe ich wieder einmal den Führerschein herzeigen müssen und dahinter versteckt 1400 Schilling gefunden. Das war ein gewisser Ausgleich. Am Montag musste ich allerdings vier Mal probieren, bis die Schlange beim Eurobus so kurz war, dass ich mich doch angestellt habe", erzählt der Mann, der anonym bleiben will.

Eine Frau aus Unterradlberg, Bezirk St. Pölten, kam ebenfalls zum Umtauschen. Sie brachte eine Blechdose voller Kleingeld mit: "Mein Sohn hat über viele Jahre regelmäßig Ein-Schilling-Münzen gesammelt. Jetzt konnte ich ihn endlich überreden, dass wir wechseln gehen. Es waren 2845 Schilling", erzählt die Frau.

Insgesamt haben am Montag 834 Besucher den Halt des Busses in Krems genützt und bei der Gelegenheit fast eine Million Schilling eingetauscht. Sie haben außerdem von Informationsangeboten Gebrauch gemacht und an einem Gewinnspiel teilgenommen.