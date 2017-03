In St. Pölten hat am Montag ein Polizeieinsatz wegen Terrorverdachts stattgefunden. Die Landespolizeidirektion NÖ bestätigte eine Amtshandlung im Auftrag der Staatsanwaltschaft in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Spratzern. Laut Kriminalisten sollen vier Personen festgenommen worden sein, eine weitere Person wurde dann im Zuge der Amtshandlung festgenommen. Zwei der fünf Personen sind laut KURIER-Informationen österreichische Staatsbürger.

Extremisten

Der Polizeieinsatz stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen wegen islamistischen Extremismus, erläuterte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Die Behörde führe gemeinsam mit dem Landesamt für Verfassungsschutz NÖ ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen.

Laut NÖN-Bericht soll ein Verdächtiger immer wieder versucht haben, Hausbewohner zu überzeugen, zum Islam zu konvertieren.