Polizei stoppte Raser, der mit 206 km/h unterwegs war

So etwas erleben Polizisten glücklicherweise nur noch selten: Mit 206 Stundenkilometern raste am Neujahrstag gegen 14.30 Uhr ein Mann aus dem Bezirk Tulln in seinem Auto über die B 37 A im Gemeindegebiet von Hollenburg bei Krems. Und zwar in einem Bereich der Bundesstraße, in dem lediglich 100 km/h erlaubt sind. Der Geschwindigkeitsrausch wurde von der Messanlage eines Streifenwagens registriert. Die Beamten stoppten den Mann und zeigten ihn bei der Bezirkshauptmannschaft an. Der Mann aus dem Bezirk Tulln soll mit einem 600 PS starken Boliden unterwegs gewesen sein. Er rechtfertigte sich mit einem Notfall in der Familie. Der 56-Jährige wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Krems angezeigt. Den Raser erwartet ein Verfahren zur Abnahme des Führerscheins und eine hohe Geldstrafe.

Noch eiliger hatte es am ebenfalls am Neujahrstag ein Autofahrer in Tirol. Auf der Inntalautobahn (A12) wurde ein 56-jähriger Deutscher von der Polizei mit 223 km/h geblitzt. Der Fahrer wurde angezeigt, er muss neben der Geldstrafe mit einem befristeten Fahrverbot in Österreich rechnen.