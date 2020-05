Polizei stoppt Autodiebe

Fahnder der Soko Kfz haben auf der Südautobahn drei Mitglieder einer litauischen Tätergruppe festgenommen, die sich auf Kfz-Diebstähle spezialisiert hat. Die Sonderkommission Kfz ermittelt seit dem vergangenen Jahr gegen eine organisierte litauische Tätergruppe, die im Verdacht steht, in Österreich zahlreiche Kfz-Diebstähle begangen zu haben. 2011 konnten bereits sechs Bandenmitglieder festgenommen werden.



Anfang Februar wurde bei internationalen Ermittlungen bekannt, dass weitere drei Mitglieder dieser Tätergruppe von Litauen auf dem Weg nach Österreich sind, um Kfz-Diebstähle zu verüben. Die drei Litauer überquerten an diesem Tag den Grenzübergang Reintal nach Österreich. Dank des raschen Informationsaustausches mit den Sicherheitsbehörden in Tschechien und Litauen konnte die Identität der Verdächtigen umgehend festgestellt werden. Gegen zwei Tatverdächtige hatte die Polizei genug Beweise, um sie dingfest zu machen. Beim dritten Tatverdächtigen handelt es sich um einen mehrfach einschlägig in Litauen vorbestraften Kfz-Dieb.



Die Verdächtigen wurden übrigens von Beamten des Einsatzkommandos Cobra auf der Südautobahn bei Zöbern festgenommen. Im sichergestellten Tatfahrzeug wurde ein Diebstahlsset entdeckt. Zwei der Tatverdächtigen befinden sich in U-Haft.







