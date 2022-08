Polizei schnappte Bande mit Kastenwagen voller Zweiräder

Der Polizei ist im Bezirk Baden ein Schlag gegen eine dreiköpfige kriminelle Diebesbande gelungen. Die Bande hatte es auf Mountainbikes, Mofas und Motorräder abgesehen.

Ein Zeuge hatte in der Nacht auf Montag beobachtet, wie Männer in Pottenstein sein Mofa in einen Kastenwagen luden und davon brausten. Er alarmierte die Polizei, die das Fahrzeug im Zuge einer Fahndung nur wenig später in Berndorf anhielt. Bei der Durchsuchung des Laderaumes fanden sich mehrere gestohlene Motorfahrräder sowie zwei Mountainbikes. Die drei Männer im Kastenwagen, ein 21-jähriger und zwei 32-jährige ungarische Staatsbürger, wurden festgenommen. Zwei von ihnen waren laut Polizei geständig.

U-Haft

Aufgrund weiterführender Ermittlungen des nö. Landeskriminalamtes stehen die Männer im Verdacht, in den Nächten von Samstag auf Sonntag sowie von Sonntag auf Montag bei insgesamt acht Coups vier Räder, drei Mofas sowie ein Motorrad gestohlen zu haben. Die Beschuldigten sitzen in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Untersuchungshaft.