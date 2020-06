Mistelbach/ Gänserndorf – Erfolgsserie der Polizei im Weinviertel: In der Nacht zum Freitag gelang nach Verfolgungsjagden in den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach die Verhaftung von zwei Polen, die zuvor in Weiz ( Steiermark) einen Pkw und einen Kastenwagen gestohlen hatten.

Bereits vergangene Woche konnte zudem in Laa an der Thaya ein Autodieb aus Tschechien gestellt und verhaftet werden. Ebenso wurde in Poysdorf ein Autodieb – ein Pole – verhaftet.