Pole beim Beladen eines Traktoranhängers überrollt

Unfallserie – Schwere Verletzungen erlitt ein 58-jähriger Pole am Montag in Schweinburg, Bezirk Horn. Er war auf einem Bauernhof mit dem Beladen eines an einen Traktor angekoppelten Anhängers beschäftigt. Das Fahrzeuggespann geriet in Bewegung. Dabei wurde der Mann vom Traktor überrollt und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Horn gebracht werden.

Ebenfalls am Montag kam es in Klein Wetzles, Bezirk Zwettl, zu einem Arbeitsunfall. Ein 22-jähriger Maurer war mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Auf einer Leiter stehend, löste er mit einigen Schlägen eine Schalungszwinge. Als die zu Boden fiel, verlor der Maurer das Gleichgewicht. Er kippte mit der Leiter nach hinten, blieb etwa einen Meter über dem Boden mit dem Fuß an einer Leitersprosse hängen und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Betonboden auf.

Am Dienstag ging es mit den Einsätzen weiter. In einer Firma in Weitenegg erlitt ein 28-Jähriger bei einer Verpuffung Verbrennungen. Erst am Montag verletzte sich, wie berichtet, ein Baggerfahrer, 53, in Paudorf bei Krems schwer. Ein Steinsplitter wurde durch die offene Frontscheibe in die Kabine geschleudert und verletzte ihn am Kopf.