Plötzlich waren die Nonnen weg

Marchegg, Hauptstraße 41. Hinter einer nahezu blickdichten Holzplamke findet sich ein aus Holz errichtetes Kirchlein, samt einiger Nebengebäude: Es ist das Kloster der „Schwestern des Hl. Johannes“, eine am 8. Dezember 1982 gegründete Schwesterngemeinschaft, die im September 1983 ihre endgültigen, rein kontemplativen Regeln erhielt. Das bedeutet, dass die Schwestern nach außen hin praktisch keine wirksame Arbeit betreiben dürfen. „Sie arbeiteten viel im Kloster und lebten von dem, was ihnen vor allem die Supermärkte an – meist abgelaufenen – Lebensmittel spendeten“, erzählt ein Anrainer.