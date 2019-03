Pleiten, Werksschließung: 442 Jobs sind in Gefahr

Die nächste Hiobsbotschaft traf Donnerstagfrüh ein: Und sie erreichte Betriebsrat und Belegschaft mit nur einer Stunde Abstand: Der kanadische Konzern Husky Injection Molding Systems entlässt an seinem Standort in Waidhofen/Thaya im Laufe dieses Jahres 196 Mitarbeiter, also den Großteil der Belegschaft von Husky KTW. Und das, obwohl der Konzern anscheinend wachsende Gewinne macht. Das Werk in Waidhofen baut Geräte, mit denen Druckgussformen hergestellt werden. Die Produktionsmaschinen sollen an Standorte in Tschechien, Luxemburg und den Konzernsitz Bolton in Kanada gebracht werden. In Waidhofen soll nur eine kleine Außenstelle für Servicearbeiten verbleiben, heißt es aus Mitarbeiterkreisen.

Der erste Teil der Mitarbeiter dürfte schon in Kürze seine Jobs verlieren, der Rest in zwei weiteren Tranchen gekündigt werden. Die hoch spezialisieren Mitarbeiter werden dann schwer in der Region adäquate Arbeitsplätze finden. Betriebsrat und Gewerkschaft haben angekündigt, um einen Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter zu kämpfen. Eine Stellungnahme des Unternehmens ist bis Redaktionsschluss nicht eingetroffen.

Zuvor musste bereits die TB Total Beauty Schönheitsstudio GmbH im SCS-Multiplex in Wiener Neudorf Insolvenz anmelden. 79 Dienstnehmer und 28 Gläubiger sind laut KSV und Creditreform betroffen. Schönheitsbehandlungen wurden auf zwei (mittlerweile nur mehr einem) Stockwerken und 1200 angeboten. „Die Fortführung ist geplant, wir haben geöffnet“, versichert Masseverwalterin Romana Weber-Wilfert. Auch das Personal soll nicht abgebaut werden. Eine Abgabenprüfung durch die Finanz sowie die NÖ Gebietskrankenkasse ab April 2017 ergab Nachforderung in Höhe von 400.000 Euro durch die NÖGKK und etwa 350.000 Euro durch die Finanz. „Diese Verbindlichkeiten können durch den Fortbetrieb nicht abgedeckt werden“, heißt es aus dem Betrieb. Dabei liefen die Geschäfte des Salons eigentlich gut. Im Dezember 2013 mietete sich der Betrieb ein. Bis Mai 2014 wurde das Geschäft adaptiert. 2016 betrug der Gewinn bereits 100.000 Euro. Für 2017 – damals hatte das Unternehmen sogar 107 Mitarbeiter – wird der Bilanzverlust mit 448.400 Euro beziffert.