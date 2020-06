Planung für Landesschau 2015 beginnt

Startschuss – Drei Jahre sind zwar noch Zeit, doch davon will man keine Minute verlieren. Schon jetzt gab es deshalb das erste Treffen zwischen den Bürgermeistern und dem Organisationsteam, um mit der Planung der Landesschau 2015 zu beginnen. Derzeit werden die Themenschwerpunkte festgelegt. Vor allem den Bereich „Nachhaltigkeit“ möchte man in den drei Standorten Wienerbruck, Neubruck und Laubenbachmühle in den Mittelpunkt rücken.

Großes Interesse merkt man auch in der Bevölkerung: „Ein Würstelstand würde sich jetzt schon rechnen“, scherzt Frankenfels Bürgermeister Franz Größbacher über das rege Treiben bei der Großbaustelle Bahnhof Laubenbachmühle.

Auch die Bewohner der Gegend würden die große Chance erkennen und sich deshalb Gedanken machen, wie sie sich in die Landesausstellung einbringen können.

Seitens der Ausstellungsorganisatoren sind deshalb zwei jährliche Veranstaltungen angedacht, bei denen man die Bürger über den aktuellen Stand der Planung informieren möchte. Das erste Treffen ist bereits am 3. September im Rahmen des Mostviertelfests geplant.