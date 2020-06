Pkw überschlug sich mehrmals: Verletzter aus Wrack gerettet

Unfälle – Der 18-jährige Pkw-Lenker Sebastian K. erlitt Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der L 52 in Trobings, Bezirk Waidhofen an der Thaya, schwere Verletzungen. In einer lang gezogenen Linkskurve geriet er mit seinem Wagen auf das Straßenbankett und verriss das Lenkrad so stark, dass er die Kontrolle verlor und sein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam erst auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Ein Radfahrer bemerkte den Unfall und hielt einen nachkommenden Wagen an, dessen Lenker den 18-Jährigen aus seinem Auto befreite und versorgte. Sebastian K. wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus St. Pölten geflogen.

Weil Maria W. das Autoradio einschalten wollte, kam ihr Pkw auf der B 37 bei Rastenfeld, Bezirk Krems, ebenfalls auf das rechte Straßenbankett. Sie verlor die Kontrolle über das Auto, rammte ein Verkehrszeichen und stieß mit dem Wagen gegen die rechte Straßenböschung. Durch den Anprall überschlug sich das Fahrzeug. Ihre 21-jährige Tochter, die auf dem Beifahrersitz saß, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und kam mit der Rettung ins Krankenhaus Zwettl. W. blieb unverletzt.