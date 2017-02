Pkw überschlug sich im Kreisverkehr in Bruck/Leitha

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall ist es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der L B211 (Rohrauer Straße) in Bruck an der Leitha in Niederösterreich gekommen. Der aus Parndorf, Bezirk Neusiedl am See im Burgenland, kommende Autofahrer verlor vor dem Kreisverkehr in Bruck aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Wagen überschlug sich und kam mitten im Kreisverkehr auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt und konnte seinen Pkw selbstständig verlassen. Während der Bergungsarbeiten der Feuerwehr Bruck an der Leitha war die L B211 erschwert passierbar. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht.